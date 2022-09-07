وفاة شخصين في حادث تصادم على طريق «العزيزية - غريان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع وفاة شخصين في حادث تصادم سيارتين وقع على الطريق الرابط بين منطقتي العزيزية وغريان.

وفقد سائق إحدى السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، وانحرف إلى جهة السير المعاكسة، ليصطدم بالسيارة الأخرى، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

- وفاة شاب في حادث سير بطريق المطار

وأسفر الحادث عن وفاة السائقين، مبروك ميلاد غربال، مواليد العام 1966، يسكن منطقة الهيرة، وعصام أحمد القمودي، مواليد العام 1975 وهو من سكان منطقة الزهراء.

وأصيب ابنا السائق الأول مبروك غربال، أحمد وأساور، حيث نُقل الأول إلى مستشفى أبوسليم للحوادث، والثاني إلى مستشفى غريان، لتلقي العلاج.