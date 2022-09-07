«أجوكو» تستضيف ورشة عمل لمؤسسة النفط حول تقنية المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت صباح الأربعاء، ورشة عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية بعنوان مجال «تقنية المعلومات والمنظومات الرقمية الاستراتيجية»، في قاعة عبدالونيس سعد الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».

وفي البداية، رحب مدير إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة الدكتور عبدالحكيم الكمائلي، بالمشاركين من الخبراء والتقنيين ومتخصصين من شركات القطاع كافة، مشيرا إلى أهمية الورشة في تبادل المعرفة بينهم، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها في موقع «فيسبوك».

الورشة استعرضت تجربتي المؤسسة و«أجوكو» في مجال تقنية المعلومات

وبعدها أعطى الإذن لانطلاق أعمال الورشة بعرض مرئي لتجربة المؤسسة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والأنظمة، والاتجاه إلى التحول الرقمي، وجلب وتوحيد التطبيقات، وانطلاق المؤسسة برؤية تقنية جديدة، وتقديم الدراسات المهتمة بالتطوير التقني من قبل خبراء المؤسسة، وإمكانية توحيدها مع الشركات التابعة لها لتسهيل التبادل المعلوماتي بين المؤسسة وشركاتها.

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وتطرق العرض إلى التعاون مع شركات الاتصالات الليبية القابضة والخطط والبرامج المستقبلية، وأهم التحديات التي تواجه تقنية المعلومات والاتصالات بالقطاع ومنها أمن المعلومات، وكيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات، وسرية تلك المعلومات بالمؤسسة والشركات، وأهمية الموارد البشرية التي ستشغل المنظومة.

كما قدمت «أجوكو» عرضا للتعريف بمنظومتها التقنية المتكاملة، والمنظومات الفرعية، متناولة خطط التحول الرقمي، وأبرز الخطوات المتخذة لتحقيق ذلك، والتطبيقات المطبقة على الأجهزة المحمولة للإدارات كافة.