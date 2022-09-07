بحضور بن قدارة.. مؤسسة النفط تبحث صرف مرتبات الموظفين الجدد والزيادات

القاهرة - بوابة الوسط

تابعت لجنة الميزانية بالمؤسسة الوطنية للنفط ملف تسوية مرتبات العاملين بالقطـاع، وبالتحديد صرف مرتبات الموظفين الجدد، وأيضًا الزيادة الصادرة بقـرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جاء ذلك في اجتماعها العاشر، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط، وفق ما جـرى الاتفـاق عليه عند إعداد الميزانية الاستثنائية.

وأكد بن قدارة أن لجنة الإدارة تعقد اجتماعاتها مع الشركات العاملة بالقطاع مـن أجـل وضع خطـة ثلاثية هدفها الأول إيصال إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى مليوني برميل يوميًا.