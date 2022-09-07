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ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:53 صباحا
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
صالة بأحد فروع مصرف الجمهورية. (بوابة الوسط)
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تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.97 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.92 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.71 دينار مقابل 5.73 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار من 1.34 دينار أمس، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.

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