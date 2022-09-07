بعد اختبارات التطوير.. مؤسسة النفط تتوقع ارتفاع إنتاج حقل الظهرة إلى 40 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن يبلغ الإنتاج الإجمالي لحقل الظهرة 40 ألف برميل نفط خام يوميا، و40 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى «إعادة تأهيل وتطوير حقل الظهرة والتي تقع ضمن خطط شركة الواحة للرفع من قدرتها الإنتاجية»، مشيرة إلى الانتهاء من اختبار البئر رقم B-93H-32 أمس، التي تعتبر أول بئر أفقية بالمكمن PL6-Thalit member بحقل الظهرة.

الاختبارات الأولية في حقل الظهرة

وأظهرت الاختبارات الأولية على قطر 32/64 بقدرة إنتاجية بلغت أكثر من 1000 برميل يوميا من النفط الخام بكثافة نوعية API تصل إلى 48 درجة. فيما تراوحت معدلات إنتاج البئر ما بين 350- 3600 برميل في اليوم وذلك حسب تدرج أقطار الخانق المختلفة، وفق بيان المؤسسة.

يشار إلى أن حقل الظهرة النفطي يعتبر من أقدم الحقول النفطية الذي اكتشفته شركة الواحة للنفط في أواخر الخمسينيات وبه أول بئر منتجة للنفط بكميات تجارية حيث بدأ الإنتاج في منتصف عام 1962.