«استئناف جنوب طرابلس» تقبل موضوع دعوى صنع الله وترفض الشق المستعجل

القاهرة - بوابة الوسط

قبلت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، من حيث الموضوع، النظر في دعوى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله وزملائه أعضاء مجلس الإدارة المقال ضد قرار إعفائهم، مؤكدة اختصاصها في نظر الدعوى، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدائرة رفضت النظر في الشق المستعجل للدعوى، لمرور أكثر من شهرين على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي.

وفي السابع من يوليو الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بإقالة صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، الذي تسلم مهام منصبه في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وبعدها تقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددا في 17 أغسطس، وحجزت للحكم اليوم السابع من سبتمبر الجاري.