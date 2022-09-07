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السيسي يبحث مع وزير خارجية الجزائر الأوضاع في ليبيا والعراق وسورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:26 صباحا
السيسي يبحث مع وزير خارجية الجزائر الأوضاع في ليبيا والعراق وسورية
لقاء السيسي مع لعمامرة في القاهرة، 6 سبتمبر 2022، (الرئاسة المصرية)
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بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسورية والعراق.

وتوافق الطرفان على تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي، حسب بيان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

- السيسي ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وسلم لعمامرة رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى السيسي، تضمنت دعوته إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، فضلا عن تأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتي المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكومة وشعبا.

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