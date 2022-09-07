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1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:10 صباحا
1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي قيمة نفقات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلسي النواب والدولة والجهات التابعة لهم بلغت أكثر من 1.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي.

ووفق أرقام المركزي حول النفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، فقد جاء في المقدمة مجلس الوزراء التابع لحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له بإجمالي نفقات بلغت قيمتها أكثر من 889 مليونا و216 ألف دينار ليبي، توزعت بين ديوان المجلس و17 جهة أخرى تابعة له.

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في الوقت نفسه، فقد بلغ إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الفترة نفسها 574 مليونا و468 ألف دينار ليبي، توزعت بين ديوان المجلس و17 جهة أخرى تابعة له. أما نفقات المجلس الرئاسي وثلاث جهات تابعة له فقد بلغت 363 مليونا و805 آلاف دينار ليبي. وأخيرا، بلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له 35 مليونا و899 ألف دينار ليبي دون تسجيل جهات تابعة له.

ماهي نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة بالربع الأول؟
وأفادت بيانات سابقة في الربع الأول من العام الجاري بأن نفقات مجلس النواب بلغت 250 مليون دينار، و14 مليونا للمجلس الأعلى للدولة. وتشير البيانات الصادرة عن المركزي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضي إلى أن مخصصات المجلس الرئاسي، خلال تلك الفترة، بلغت 131 مليونا و354 ألف دينار، منها 101 مليون و346 ألف دينار للباب الأول (الرواتب)، و30 مليونا للباب الثاني (النفقات التسييرية).

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