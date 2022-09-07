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أحوال الطقس اليوم: بقاء الرطوبة عالية على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 09:31 صباحا
أحوال الطقس اليوم: بقاء الرطوبة عالية على مناطق الشمال
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الرطوبة عالية على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أنه لا تغير في حالة الطقس على معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساء اليوم على المناطق الغربية لجبل نفوسة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية بوجه عام، بينما تتكاثر السحب الرعدية أحيانا على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.

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