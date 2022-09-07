استرداد عقار في عين زارة من قبضة مجموعة مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، استرداد عقار بمنطقة عين زارة الحي الدبلوماسي، والمتمثل في قطعة أرض ملك لأحد المواطنين، بعدما كانت مستولى عليها مجموعة مسلحة بدون وجه حق.

وأضافت إدارة إنفاذ القانون، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن قوة رفقة مديرية أمن طرابلس قامت بتحديد شاغلي قطعة الأرض وإعداد محضر بالخصوص وإحالته لمكتب النائب العام، وذلك تنفيذاً لما جاء في كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام الموجه لإدارة إنفاذ القانون لمعاينة العقار، وتحديد شاغليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

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وخلال الأشهر الماضية استردت إدارة إنفاذ القانون أراضٍ وعقارات استولت عليها مجموعات مسلحة خلال السنوات الماضية، سواء كانت ملكًا للدولة أو مواطنين.

قوة من إدارة إنفاذ القانون تقوم بإخلاء العقار (صفحة الإدارة على فيسبوك)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تقوم بإخلاء العقار (صفحة الإدارة على فيسبوك)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تقوم بإخلاء العقار (صفحة الإدارة على فيسبوك)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تقوم بإخلاء العقار (صفحة الإدارة على فيسبوك)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تقوم بإخلاء العقار (صفحة الإدارة على فيسبوك)

قوة من إدارة إنفاذ القانون تقوم بإخلاء العقار (صفحة الإدارة على فيسبوك)