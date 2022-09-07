شاهد في «وسط الخبر»: ما بعد اشتباكات طرابلس.. ما الذي تغير؟ ومن سينتصر؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على التغيرات المتسارعة في الحالة الليبية، بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، ومن ثمّ زيارات لأطراف الصراع إلى تركيا، والانتقال إلى القاهرة، حيث اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الذي سجل حضورًا لصالح حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بترأس وزيرة خارجيتها الاجتماع الوزاري العربي.

وتوقف البرنامج عند التغيرات الدبلوماسية والمسارات التي بدأت تتكشف، مع زيارة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ظل أحاديث عن وساطة تركية، ومحاولات دبلوماسية لتطويق الأزمة الناشئة بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

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ما طبيعة التحركات الدبلوماسية الأخيرة، وما تبعاتها، وهل بات الضغط على حكومة الدبيبة في طرابلس أو من خارجها مستبعدًا أم أن ثمة فرصة لمناورة أخرى من الأطراف المناوئة لها؟، كلها أسئلة طرحها البرنامج على المحلل السياسي فيصل أبو الرايقة والمتابع للشأن العام فرج فركاش.

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