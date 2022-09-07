Atwasat

بلدية طبرق تحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 12:33 صباحا
بلدية طبرق تحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة
رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذرت بلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة بالمدينة بسبب الأمراض التي يجري اكتشافها عن طريق الطبيب البيطري المعتمد.

وأكد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، لـ«بوابة الوسط» إعدام 69 رأسًا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل خلال شهر أغسطس الماضي بسبب اكتشاف إصابتها بعدد من الأمراض.

- إتلاف 200 صندوق من اللحوم الفاسدة في سبها

وأضاف فؤاد أن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، أكد استمرار حملة متابعة المجازر، ونبه إلى أنه سيجري إغلاق المخالف منها ومصادرة اللحوم غير المختومة وإحالة أصحاب المجازر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وطالب فؤاد المواطنين بضرورة التعاون مع جهاز الحرس البلدي، والإبلاع عن أي مجزر مخالف يقوم ببيع اللحوم غير المختومة، التي قد تكون مصابة بأمراض وتكون غير صالحة للاستهلاك البشري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري الأبطال.. حامل اللقب ريال مدريد يعود بانتصار كبير من ميدان سلتيك

دوري الأبطال.. حامل اللقب ريال مدريد يعود بانتصار كبير من ميدان سلتيك
مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال

مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال
مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال
مداخلة في «وول ستريت».. زيلينسكي يتحدث عن فرص استثمار في أوكرانيا

مداخلة في «وول ستريت».. زيلينسكي يتحدث عن فرص استثمار في أوكرانيا
بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية ويتحرك للتقارب مع آسيا

بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية ويتحرك للتقارب مع آسيا
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان

عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)

سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)
من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
شاهد في «اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود ...
المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية بين البلدين
المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية بين البلدين
مركز شرطة الزويتينة يشرع في توزيع بطاقات حصر الأجانب بالمنطقة
مركز شرطة الزويتينة يشرع في توزيع بطاقات حصر الأجانب بالمنطقة
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء...
اللافي: ترأس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة
اللافي: ترأس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية حول دور...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: ما بعد اشتباكات طرابلس.. ما الذي تغير؟ ومن سينتصر؟
شاهد في «وسط الخبر»: ما بعد اشتباكات طرابلس.. ما الذي تغير؟ ......
حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية
حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة......
بلدية طبرق تحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة
بلدية طبرق تحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة ......
اللافي: ترأس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة
اللافي: ترأس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية ......
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط