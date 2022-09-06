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بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 11:42 مساء
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات (صفحة الاتحاد العام لطلبة ليبيا على فيسبوك)
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احتفل طلبة شهادة التعليم الثانوي في تاجوراء بانتهاء الامتحانات، من خلال ارتداء الزي التقليدي الليبي، وفق صور نشرتها صفحة الاتحاد العام لطلبة ليبيا على «فيسبوك».

وأدى 112 ألفًا و956 طالبًا وطالبة الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، في 7744 قاعة امتحانية داخل 8626 مُؤسسة تعليمية، وفق بيانات نشرها المركز الوطني للامتحانات على «فيسبوك».

- شاهد في «هنا ليبيا»: طلاب الثانوية يحتجون بسبب صعوبة الامتحانات

وخلال سير الامتحانات اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة الامتحانات في شقيها الأدبي والعلمي، في ظل مطالب بمراعاة انقطاع الكهرباء، وصعوبة توفُّر الكتب المدرسية، حيث طالب البعض بضرورة أن تكون نسبة النجاح 40% أو إعادة الامتحان في بعض المواد.

طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات (صفحة الاتحاد العام لطلبة ليبيا على فيسبوك)
طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات (صفحة الاتحاد العام لطلبة ليبيا على فيسبوك)
طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات (صفحة الاتحاد العام لطلبة ليبيا على فيسبوك)
طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات (صفحة الاتحاد العام لطلبة ليبيا على فيسبوك)
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