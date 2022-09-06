شاهد في «اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الثلاثاء، الضوء على الاستياء الشعبي جراء تدهور الاقتصاد، وهو ما يتزامن مع شبح ركود يطارد تجار العاصمة طرابلس، الذين اشتكوا من تبعات الأزمة، وغلاء الأسعار الذي يتزامن مع توتر أمني يتجدد على فترات.

شركة الكهرباء تعلن عرقلة بإمدادات الغاز وتخلي مسؤوليتها

وعرجت الحلقة على تأكيد الشركة العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها عن انخفاض إنتاج الكهرباء بـ3 محطات، هي: الزويتينة وشمال بنغازي والسرير الغربي، مرجعة ذلك إلى نقص إمدادات الغاز لمحطتي الزويتينة والسرير الغربي.

وفيما لم تذكر الشركة السبب وراء توقف إمدادات الغاز، أوضحت، في بيان أمس الإثنين، أن هذا النقص أدى إلى فقدان 200 ميغاوات في محطة الزويتينة و80 ميغاوات في محطة شمال بنغازي و200 ميغاوات في محطة السرير الغربي.

- «الكهرباء»: نقص إمدادات الغاز وراء انخفاض الإنتاج بثلاث محطات

تعرف على أكبر 10 دول حسب سعة الطاقة النووية في العالم‎

بلغت سعة المفاعلات النووية المولدة للكهرباء عالميًا 370 غيغاوات بنهاية 2021، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة أكبر 10 دول من حيث سعة الطاقة النووية، تلتها فرنسا، الصين، اليابان، روسيا، كوريا الجنوبية، كندا، أوكرانيا، إسبانيا، والهند.

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