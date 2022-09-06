بيانات رسمية: 16 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي بين يناير وأغسطس الماضيين

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال الفترة من أول يناير إلى 31 أغسطس من العام الجاري بلغت 16.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها بلغ 16 مليار دولار تقريبًا.

وقال المركزي في بيان النفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس إن من بين إيرادات النقد الأجنبي 2.5 مليار دولار قيمة إتاوات عن سنوات سابقة.

182 مليون دولار حوالات

أشار المركزي، إلى أن بند «حوالات لصالح جهات أخرى» الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 182 مليون دولار يُمثل مصروفات لصالح جهات عامة. وأوضح أن تلك الجهات هي جهاز خدمات الإسعاف الطائر، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص، وأجهزة رقابية، ومركز طب الميدان، والمركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، ومساهمات وزارة الخارجية.