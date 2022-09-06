الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوفد المصري غادر اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية مع تولي نجلاء المنقوش (وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة) تحفظًا من مصر على تولي الرئاسة من ممثل حكومة منتهية ولايتها»، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

ووصفت وكالة «فرانس برس» مغادرة وفد مصر من الجلسة بـ«الانسحاب»، وقالت إنه يأتي «احتجاجًا على ترؤس نجلاء المنقوش للجلسة»، وأكد مراسلها بمقر الجامعة العربية شغور مقعد مصر خلال الجلسة. ولم يصدُر حتى الآن أي بيانات رسمية مصرية بشأن أسباب المغادرة.

ماذا قالت المنقوش؟

من جهتها، علقت المنقوش، على مغادرة سامح شكري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وقالت المنقوش للصحفيين «إنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».



