فيديو.. وقفة احتجاجية لعمال حقل النافورة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم عدد من العاملين بحقل النافورة وقفة احتجاجية لعرض عدد من المطالب العمالية على لجنة إدارة شركة الخليح العربي للنفط والغاز.

وأعرب العاملون، في تسجيل مصور اطلعت عليه «بوابة الوسط»، عن رفضهم لطريقة تطبيق قرار المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة الرواتب بنسبة 67%، داعين إلى تسوية قيمة زيادة الراتب بنسبة 67% من الشهر 1 للعام 2020 مع التنويه لاستحقاقها منذ العام 2013، والإسراع في تطبيق صحيح القانون رقم (7 ) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية بشان إيقاف استقطاع ضريبة الدخل من مرتبات العاملين بالشركات النفطية؛ هذه الضريبة التي أنهكت مرتبات العاملين دون وجه حق.

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير المالية الدكتور خالد المبروك تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بالزيادة المقررة للعاملين بالقطاع النفطي وفق بنسبة 67%.

وطالب المستخدمون، وفق التسجيل المصور، باحتساب ساعتي الجمعة السبت بواقع عشر ساعات لليوم الواحد، ومضاعفة أجر يومي الجمعة والسبت مقارنة بالشركات الأخرى، وتسوية قيمة حافر الأداء من شهر يناير إلى أغسطس للعام 2020 كما دعا العاملون بالحقل إلى تسوية قيمة الترقية للوظيفة من تاريخ صدور رئيس اللجنة بتاريخ الرابع من مايو العام 2020، ودفع فواتير العلاج للمستخدمين خصوصًا أصحاب الأمراض المزامنة.

ويبلغ إنتاج حقل النافورة التابع لشركة الخليج العربي للنفط نحو 35 ألف برميل في اليوم، ويضخ الإنتاج إلى ميناء رأس لانوف، وكذلك حقل الانتصار ومنه إلى ميناء الزويتينة.