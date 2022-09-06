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الدبيبة يؤكد لحكماء وأعيان طرابلس الكبرى العمل على الاستحقاق الانتخابي رغم التحديات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 05:14 مساء
الدبيبة يؤكد لحكماء وأعيان طرابلس الكبرى العمل على الاستحقاق الانتخابي رغم التحديات
لقاء الدبيبة مع حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، الثلاثاء 06 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع أعيان وحكماء منطقة طرابلس الكبرى، اليوم الثلاثاء، تعهده بالعمل على الاستحقاق الانتخابي رغم التحديات والصعوبات، مؤكدًا رفضه المطلق للمراحل الانتقالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة وحكماء وأعيان طرابلس الكبرى، الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء، بحضور وزيري الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، جرى خلاله مناقشة الشأن السياسي المحلي، والأوضاع الأمنية لبلديات طرابلس الكبرى.

الدبيبة: هدفنا الأساسي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
وقال الدبيبة في كلمته للحضور إن «أن هدفنا الأساسي هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مجددًا رفضه «الوصول للسلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، والرفض المطلق للمراحل الانتقالية».

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وترحَّم الدبيبة على أرواح ضحايا الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس قبل أيام، مؤكدًا اهتمامه بالجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم، وتشكيل لجان حصر الأضرار لتعويض المتضررين من تلك الأحداث الدامية.

الدبيبة يؤكد على ضرورة إلغاء المعسكرات والتمركزات الأمنية داخل بلديات طرابلس الكبرى
كما أكد الدبيبة للحضور على «ضرورة إلغاء أي معسكرات أو تمركزات أمنية داخل بلديات طرابلس»، مشددًا على «تفعيل دور مراكز الشرطة والجهات الأمنية» الرسمية، وأكد كذلك على «أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق وطني، سنعمل على تحقيقه رغم التحديات والصعوبات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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