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وزارة التربية والتعليم و«يونيسف» تطلقان المشروع الوطني للاندماج التربوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 04:35 مساء
وزارة التربية والتعليم و«يونيسف» تطلقان المشروع الوطني للاندماج التربوي
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، المشروع الوطني للاندماج التربوي تحت شعار «لا فرق» لدعم الاندماج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة.

وقالت «يونيسف ليبيا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشروع يستهدف 12 مدرسة موزعة على 6 مناطق في جميع أنحاء ليبيا (المنطقة الغربية - المنطقة الوسطى - المنطقة الجنوبية - المنطقة الشرقية - المنطقة الجنوبية الشرقية - المنطقة الجنوبية الغربية).

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أهداف المشروع الوطني للاندماج التربوي
وأوضحت المنظمة الأممية أن المشروع يهدف إلى تهيئة المداخل وصيانة المرافق الصحية بمدارس الاندماج وتجهيزها بغرف التعلُّم التفاعلي «المونتيسوري» للطلاب الذين يُواجهون صعوبة التعلُّم، وتوفير اللوازم التعليمية، وتقييم احتياجات تدريب المعلمين، وتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم ووزارات التعليم بدول الشرق الأوسط فيما يخص عمليات الاندماج بالمدارس.

وقالت «يونيسف» إنها ووزيرة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعتزمان من خلال الدعم المقدم من وزارة الخارجية الأميركية تزويد جميع الطلاب ببيئة تعليمية أكثر ملاءمة وتوفير الموارد المثالية والفرص لتحقيق أفضل إمكاناتهم.

حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
حفل إطلاق المشروع الوطني للاندماج التربوي، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (يونيسف)
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