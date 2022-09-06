المنقوش تلتقي في القاهرة وزيري خارجية المغرب والأردن

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة، والأردن أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع وتطورات قضايا المنطقة العربية.

وتطرق الاجتماع الذي انعقد على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة ليبيا، إلى «عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ بما يعزز المصالح المشتركة، وبحث العلاقات الثنائية التي تربط بين الدول الثلاثة وشعوبها وسبل تنميتها وتعزيزها»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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وهنأ وزيرا الخارجية المغربي والأردني المنقوش لكونها أول وزيرة خارجية عربية تتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، وأكدا دعمهما الكامل لرئاسة ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية، وفق البيان.

وعلى هامش تواجدها في القاهرة، التقت المنقوش وزيري خارجية عمان وتونس فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية حيث كانت العلاقات الثنائية والتطورات العربية محور المناقشات.