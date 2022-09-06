مواطنون في غريان يستنكرون تغيير مدير الأمن.. ويهددون بالإضراب

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر مواطنون، قالوا إنهم «ممثلون للمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية» في غريان، تغيير مدير الأمن بالبلدية، واصفين الأمر بـ«التدخل غير المقبول» من أشخاص «لا يحملون صفات رسمية في المدينة أو خارجها».

وأضافوا، في بيان أمس الإثنين، «ما حدث من فرض مدير أمن جديد كان من خلال أشخاص لا يحملون صفة سواء في وزارة الداخلية أو غيرها، ولم يتم بالتنسيق مع البلدية كما جرت العادة في السنوات الماضية لتضامن التوافق مع مكونات المدينة»، حسب تسجيل مصور (مقطع فيديو) متداول على موقع «تويتر».

وتابع البيان: «لم يجرِ الالتزام بوعود استدراك القرار من وزارة الداخلية، الذي جاء بطريقة خاطئة، ولغرض غير واضح، بعد توضيح جوانب القصور وخطر الاستمرار في تطبيقه»، محملا الوزارة مسؤولية «التقصير في أداء الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن، وما سيترتب في حال عدم سحب القرار، ومنها الدعوة للإضراب العام في المدينة»

إغلاق بوابة المديرية بالسواتر الترابية

وأظهرت صورة متداولة على صفحات ليبية بموقع «فيسبوك»، غلق مقر مديرية أمن غريان بالسواتر الترابية.

وكتب على بوابة المديرية: «مغلق من قبل المجلس البلدي، والأعيان والحكماء، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوة العسكرية بالمدينة». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من مصدر رسمي.

تعليق المديرية على الأحداث

من جانبها قالت المديرية في بيان أمس، إن «الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة صدرت عن كافة مكوناتها المدنية والعسكرية، ومؤسسات المجتمع المدني بها».

وقالت إن الكادر الأمني التابع للغرفة الأمنية المشتركة، المتمثل في مدير الأمن ومعاون آمر الغرفة والأعضاء بها، بعيدون عن تلك الأحداث، وإن الغرفة أوكلت لها مهام التحري والقبض على المجرمين والصادر بحقهم أوامر قبض من النائب العام والنيابة العامة، فضلا عن مساندة ودعم الأجهزة الأمنية بالمدينة.

صورة متداولة على صفحات في «فيسبوك» لغلق مديرية أمن غريان.