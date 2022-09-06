مؤسسة النفط تبحث خلق فرص عمل لمعهد النفط مع شركات القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط سبل خلق فرص عمل لمعهد النفط الليبي مع الشركات العاملة في القطاع، وتقليل الدراسات التي تجرى خارج ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني لإدارة الاستكشاف بالمؤسسة، مع إدارة بحوث الاستكشاف بالمعهد، حسب بيان المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين.

- مؤسسة النفط تبحث تحسين السعة التخزينية لميناء رأس لانوف وزيادة إنتاج حقلي الغاني وآمال

وناقش الاجتماع أعمال المعهد وما أنجزه من دراسات استراتيجية وأبحاث علمية على آبار النفط خلال العام الجاري، وما سينفذه خلال العام المقبل.

حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط مدير إدارة الاستكشاف وعدد من المختصين بالإدارة، أما عن جانب معهد النفط الليبي حضر كل من عضو لجنة إدارة المعهد، ومدير إدارة بحوث الاستكشاف، وعدد من المختصين والجيولوجيين بالمعهد.