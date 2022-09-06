الجرندي والمنقوش يبحثان تطورات قضايا المنطقة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مستجدات الأوضاع وتطورات قضايا المنطقة العربية.

جاء ذلك اللقاء في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سينعقد اليوم الثلاثاء برئاسة ليبيا، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتوحيد المواقف إزاء مختلف التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية، بما يعزز المصالح المشتركة، ويخدم تعزيز التعاون العربي المشترك.

وهنأ الجرندي، المنقوش على كونها أول وزيرة خارجية عربية ستتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، مؤكدا دعم بلاده الكامل لرئاسة ليبيا المجلس في دورته الحالية، متمنيا لها التوفيق والنجاح.