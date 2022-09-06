كشفه حذائه.. القبض على لص الذهب في زناتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، القبض على لص تسلل إلى أحد المنازل بمنطقة زناتة وسرق مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ25 ألف دينار.

وبلغ صاحب العقار عن السرقة لكن مركز شرطة الفرناج دونها ضد مجهول قبل أن يتمكن أعضاء قسم التوثيق والمعلومات بالمديرية من التعرف على السارق من آثار حذائه، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

- ضبط 4 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية في الفرناج

وبعد رفع الأثر والتحفظ عليه جرى حصر المشتبه بهم والقبض على المتهم الذي اعترف بدوره بالتسلل إلى المنزل وكسر أبوابة وسرقة المصوغات وبيعها إلى متهم آخر بنحو 5500 دينار وشراء سيارة بثمنها.

وتحفظت مديرية الأمن على السيارة وأحالت المتهمين إلى مركز شرطة الفرناج تمهيدا لاحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.