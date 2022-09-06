السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.95 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما زاد سعر اليورو إلى 4.93 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.73 دينار مقابل 5.69 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.31 دينار من 1.32 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.34 دينار من 1.35 دينار أمس، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.