أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية في معظم مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق الشمال بمعدلات رطوبة عالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بقاء درجات الحرارة معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر غدا على نالوت، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا، والرياح شمالية غربية، فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.