مؤسسة النفط تبحث تحسين السعة التخزينية لميناء رأس لانوف وزيادة إنتاج حقلي الغاني وآمال

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط الموقف التنفيذي للبرامج المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية في حقلي الغاني وآمال، ومناقشة الصعوبات التي تواجه شركة الهروج للعمليات النفطية في تنفيذها، إضافة إلى ملف تحسين السعة التخزينية في ميناء رأس لانوف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني بين المؤسسة والشركة في مقر الأخيرة بالعاصمة طرابلس، أمس الإثنين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع استعرض أنشطة الصحة والسلامة بشركة الهروج

واستعرض الاجتماع، أنشطة إدارات الشركة المختلفة للعام 2022، فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة، والإنتاج والتطوير الاحتياطي، حيث نوقشت خطط زيادة الإنتاج والاحتياطي النفطي، والبرامج والمشـاريع المستهدفة للعام 2023، وإضافـة توقعات الإنتاج المستقبلية للعشر سنوات المقبلة وفق خطة الشركة لرفع معدلات إنتاجها.

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حضر الاجتماع عن المؤسسة مديرو إدارة الصيانة والمشاريع، والإنتاج المكلف والتطوير الاحتياطي المكلف، والتفتيش، ومختصون فنيون وماليون بالإدارات ذات العلاقة، إضافة لمختصي معهد النفط الليبي، والشركة الوطنية للإنشاءات، والشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، وشركة الجوف.

وعن شركة «الهروج» للعمليات النفطية، حضر رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، ومديرو الإدارات وعدد من الفنيين والمختصين بالإدارات ذات العلاقة، وممثلون عن الشريك الأجنبي شركة «سنكور» الكندية.