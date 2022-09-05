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شاهد في «اقتصاد بلس»: قصة النهر الصناعي.. والتدقيق في مخصصات شركة «ليبيانا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 10:25 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: قصة النهر الصناعي.. والتدقيق في مخصصات شركة «ليبيانا»
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين 5 سبتمبر 2022
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عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، معلومات ذكرها مصدر بقطاع الاتصالات عن قضية فساد، تتمثل في شراء مبنى لشركة «ليبيانا» في منطقة النوفليين بمبلغ قدره 158 مليون دينار ليبي، بينما لا تتعدى قيمته السوقية 70 مليون دينار، وهو ما يفتح الباب للتدقيق في مخصصات الشركة.

وفي 8 يوليو الماضي، وجه مكتب النائب العام خطابا إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي يطلب فيه تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول في مصرف التجارة والتنمية.

وأشار البرنامج إلى تصريح مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام إيلي أبو عون، الذي قال إن الجماعات المسلحة في ليبيا تتسلم أموالًا من مجموعات سياسية مختلفة في البلاد.

- النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»

أعجوبة العالم الثامنة التي صنعها القذافي: النهر الصناعي.. ما قصته؟
وانتقل البرنامج للحديث عن أعجوبة العالم الثامنة، المتمثلة في النهر الصناعي، وهو مشروع ضخم وُضِع حجر أساسه العام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والمدن كثيفة السكان في شمال ليبيا.

واستعرض البرنامج معلومات حول المشروع الذي تقوم فكرته على ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر 4 أنابيب عملاقة لتحمل ما يوازي ضعف تدفق نهر التيمز الذي يمر بلندن، من الجنوب إلى الشمال الليبي، حيث وُصف بأنه «أكبر مشروع ري في العالم».

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