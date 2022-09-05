الدبيبة يهنئ رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ويتطلع للتعاون معها في مجالين

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بعد فوزها بالمنصب وزعامة حزب المحافظين، معربًا عن تطلعه إلى التعاون معها في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «أهنئ السيدة ليز تراس على فوزها برئاسة الحكومة البريطانية، وزعامة حزب المحافظين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، ونتطلع للتعاون في مجالي الطاقة والتنمية ودعم المسار الديمقراطي والانتخابات في ليبيا».

- ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

وانتخب المحافظون البريطانيون في وقت سابق اليوم وزيرة الخارجية ليز تراس (47 عامًا)، رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة 57% من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43%، وفق النتائج التي أعلنها المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي، غراهام برادي، إثر استقالة جونسون بداية يوليو الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».