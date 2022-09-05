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«الكهرباء»: نقص إمدادات الغاز وراء انخفاض الإنتاج بثلاث محطات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 09:57 مساء
«الكهرباء»: نقص إمدادات الغاز وراء انخفاض الإنتاج بثلاث محطات
محطة كهرباء السرير الغربي. (أرشيفية: شركة الكهرباء)
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قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تخلي مسؤوليتها عن انخفاض إنتاج الكهرباء بـ 3 محطات، هي: الزويتينة وشمال بنغازي والسرير الغربي، مرجعة ذلك إلى نقص إمدادات الغاز لمحطتي الزويتينة والسرير الغربي.

وفيما لم تذكر الشركة السبب وراء توقف إمدادات الغاز، أوضحت، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا النقص أدى إلى فقدان 200 ميغاوات في محطة الزويتينة و80 ميغاوات في محطة شمال بنغازي و200ميغاوات في محطة السرير الغربي.

الشركة: لسنا مسؤولين عن عدم تشغيل جميع الوحدات بأقصى حمولة 
وأضافت أنها تخلي مسؤوليتها لعدم حصولها على كميات الغاز الكافية لتشغيل جميع الوحدات لأقصى حمولة لها، وذلك نتيجة توقف المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع لشركة الواحة النفطية.

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وأمس الأحد، قالت الشركة إنها فقدت 200 ميغاوات في محطة السرير و80 ميغاوات في محطة الزويتينة، نتيجة للنقص الحاد في كمية الغاز المغذي لمحطتي السرير الغربي والزويتينة.

مؤسسة النفط: مشاكل فنية خاصة بالكهرباء وراء انخفاض إنتاج النفط الخام 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أرجعت في وقت سابق اليوم، تراجع إنتاج النفط الخام من مليون و224 ألف برميل إلى مليون و163 ألف برميل إلى «مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير».

وقالت المؤسسة إن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج العربي للنفط تعكف على التغلب على تلك المشاكل، مشيرة إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلع مليارًا و95 مليون قدم مكعبة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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