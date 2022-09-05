«المركزي»: صرف 15.2 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره المصرف المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأفاد المركزي بأن المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط البالغة 15.2 مليار دينار، جرى توزيعها بواقع 6.7 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث.

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وفي العاشر من أغسطس الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع 14 مليارًا و894 مليونًا و926 ألفًا و874 دينارًا، من بين إجمالي الميزانية المقدرة بـ34 مليار دينار.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقد وقتها لمتابعة تنفيذ الميزانية، إن الميزانية تستهدف معالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج.