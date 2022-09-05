«القابضة للاتصالات» تنفي إغلاق منظومة المسافرين الأجانب بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

نفت الشركة القابضة للاتصالات، مساء اليوم الإثنين، ما جرى تداوله بشأن إغلاقها منظومة المسافرين الأجانب في مطار معيتيقة الدولي، مؤكدة أن «الخبر عارٍ عن الصحة».

وأشارت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن تعطل منظومة المسافرين الأجانب عن العمل كان نتيجة «خلل تقني وليس له أية علاقة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها».

- «القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس

وذكَّرت الشركة بأن رئيس مجلس إدارتها محمد بن عياد «كان قد أكد مرارًا وتكرارًا عدم إيقاف أي من الخدمات التي تخص الدولة الليبية ومؤسساتها، حتى المؤسسات التي تجاوزت ديونها مبالغ ضخمة، وذلك تغليبًا لمصلحة الوطن ودفع العجلة إلى الأمام دون عرقلة أشغال الدولة والمواطنين».