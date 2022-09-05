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الدبيبة: سنعمل على مشاريع لتوسعة الطرق الحيوية في مختلف المدن والمناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 09:29 مساء
الدبيبة: سنعمل على مشاريع لتوسعة الطرق الحيوية في مختلف المدن والمناطق
الدبيبة خلال تفقده شارع النصر وجزيرة بومشماشة في طرابلس، 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة)
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تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مشروع صيانة وتوسعة شارع النصر، وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، واعدًا بإقمة مشروعات توسعة في مختلف المدن والمناطق.

وذكرت الحكومة، في بيان، إنه جرى استكمال أعمال صيانة وتوسعة الطريق؛ فيما شارك في الجولة التفقدية كل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، ورئيس شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل.

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الدبيبة: صيانة شارع النصر تخفف الزحام المروري
وقال الدبيبة إن صيانة الطريق ستساعد على التخفيف من المختنقات المرورية التي تشهدها العاصمة في السنوات الأخيرة، مضيفًا: «سيكون هناك العديد من مشاريع التوسعة لعدد من الطرق الحيوية في مختلف المدن والمناطق».

ويندرج مشروع صيانة وتوسعة شارع النصر ضمن مشاريع خطة «عودة الحياة» التي أطلقها الدبيبة لإحياء مشروعات التنمية في البلاد.

الدبيبة خلال تفقده شارع النصر وجزيرة بومشماشة في طرابلس، 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة)
الدبيبة خلال تفقده شارع النصر وجزيرة بومشماشة في طرابلس، 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة)
الدبيبة: سنعمل على مشاريع لتوسعة الطرق الحيوية في مختلف المدن والمناطق
الدبيبة: سنعمل على مشاريع لتوسعة الطرق الحيوية في مختلف المدن والمناطق
الدبيبة خلال تفقده شارع النصر وجزيرة بومشماشة في طرابلس، 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة)
الدبيبة خلال تفقده شارع النصر وجزيرة بومشماشة في طرابلس، 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة)
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