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«التجاري الوطني» يستعد لإطلاق حزمة تمويلات إسلامية للأفراد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 08:29 مساء
«التجاري الوطني» يستعد لإطلاق حزمة تمويلات إسلامية للأفراد
المصرف التجارى الوطنى. (الإنترنت)
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يستعد مصرف «التجاري الوطني»، اليوم الإثنين، لإطلاق مجموعة من المنتجات الإسلامية الجديدة (تمويلات إسلامية) لقطاع الأفراد،، التي تتيح الحصول على منتجات الصيرفة الإسلامية التي تتوافق مع الشريعة.

وأعلن المصرف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، حصوله على موافقة هيئة الرقابة الشرعية على مخرجات المنظومة الحديثة (ORACLE FLEX CUBE 12.4)، فيما يخص المنتجات الإسلامية.

وخاطبت إدارة المصرف مديري الفروع والمناطق، لبدء منح منتجات الصيرفة الإسلامية لفئة الأفراد، عبر المرابحة للأمر بالشراء (مركبات، أثاث وسلع معمرة، مواد بناء)، وإجازة المنافع والخدمات (علاج، تعليم، حج وعمرة، حفلات زواج).

ضوابط وقيمة التمويلات
ونصت الضوابط التمويلية على أن يكون الحد الأقصى لتمويل الأفراد متضمنًا هامش الربح 120 ألف دينار ليبي للمركبات، على أن يكون الحد الأقصى لفترة السداد 96 شهرًا، والأثاث والسلع المعمرة 30 ألف دينار على فترة سداد 72 شهرًا، ومواد البناء 60 ألف دينار على 72 شهرًا، والمنافع والخدمات بما لا يتجاوز مجموعه 60 ألف دينار على 72 شهرًا.

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العائد يبدأ من 3% إلى 20%
وبالنسبة لهامش الربح على التمويلات، حسب مدة التمويل التي يرغب بها العميل، حدد المصرف نسبة هامش الربح 3% لمدة 12 شهرًا، و5% لـ24 شهرًا، و7% لـ36 شهرًا، و10% لـ48 شهرًا، و12% لـ60 شهرًا، و14% لـ72 شهرًا، و18% لـ84 شهرًا، و20% لـ96 شهرًا.

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