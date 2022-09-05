«التجاري الوطني» يستعد لإطلاق حزمة تمويلات إسلامية للأفراد

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد مصرف «التجاري الوطني»، اليوم الإثنين، لإطلاق مجموعة من المنتجات الإسلامية الجديدة (تمويلات إسلامية) لقطاع الأفراد،، التي تتيح الحصول على منتجات الصيرفة الإسلامية التي تتوافق مع الشريعة.

وأعلن المصرف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، حصوله على موافقة هيئة الرقابة الشرعية على مخرجات المنظومة الحديثة (ORACLE FLEX CUBE 12.4)، فيما يخص المنتجات الإسلامية.

وخاطبت إدارة المصرف مديري الفروع والمناطق، لبدء منح منتجات الصيرفة الإسلامية لفئة الأفراد، عبر المرابحة للأمر بالشراء (مركبات، أثاث وسلع معمرة، مواد بناء)، وإجازة المنافع والخدمات (علاج، تعليم، حج وعمرة، حفلات زواج).

ضوابط وقيمة التمويلات

ونصت الضوابط التمويلية على أن يكون الحد الأقصى لتمويل الأفراد متضمنًا هامش الربح 120 ألف دينار ليبي للمركبات، على أن يكون الحد الأقصى لفترة السداد 96 شهرًا، والأثاث والسلع المعمرة 30 ألف دينار على فترة سداد 72 شهرًا، ومواد البناء 60 ألف دينار على 72 شهرًا، والمنافع والخدمات بما لا يتجاوز مجموعه 60 ألف دينار على 72 شهرًا.

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