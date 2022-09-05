إخلاء مزرعة استولى عليها مجموعة أشخاص بعين زارة منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إخلاء مزرعة مساحتها 3 هكتارات، بمنطقة عين زارة، اقتحمها عدد من الأشخاص بطريقة غير قانونية واستولوا عليها منذ العام 2012.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن الإخلاء جرى بناءً على كتاب النائب العام المتضمن شكوى أحد المواطنين بشأن واقعة اقتحام مزرعته بمنطقة عين زارة خلف مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

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وأضافت أن شخصًا يدعى (ع. ال)، قام وأبناؤه وآخرون بالاستيلاء على المزرعة منذ العام 2012م، وقاموا بتقسيمها إلى مقسمات.

وجرى إخلاء الأرض بالكامل ووقف أعمال الاعتداءات الواقعة عليها، وكذلك أعمال البناء بواسطة قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم، مع تحديد أسماء المتواجدين في الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

المزرعة التي جرى إخلائها في عين زارة، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

المزرعة التي جرى إخلائها في عين زارة، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

المزرعة التي جرى إخلائها في عين زارة، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

سيارة شرطة بالقرب من المزرعة التي جرى إخلائها في عين زارة، 5 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)