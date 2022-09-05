Atwasat

القطراني والزادمة يطلعان الحاسي على عمل لجان متابعة شؤون البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 07:39 مساء
القطراني والزادمة يطلعان الحاسي على عمل لجان متابعة شؤون البلديات
اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
alwasat radio

اطلع نائبا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس عبدالسلام الحاسي على عمل اللجان المكلفة من قبل الحكومة لمتابعة وحلحلة المختنقات وشؤون البلديات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي جرى بحضور وزير المالية والتخطيط أسامة حماد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، استعرض سير عمل اللجان المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شؤون البلديات.

الصعوبات والمختنقات التي تواجه لجان متابعة شؤون البلديات
وأوضح المكتب الإعلامي أن القطراني والزادمة اطلعا الحاسي، خلال اللقاء، على الصعوبات والمختنقات التي تواجه اللجان في تقديمها الخدمات اللازمة لأهالي هذه البلديات، خاصة في القطاعات الصحية والخدمية، والسبل الكفيلة لتذليلها.

- باشاغا يخصص 425 مليون دينار لمعالجة المختنقات الطارئة بالبلديات
- الزادمة يدعو عمداء بلديات الجنوب إلى التواصل مع ديوان الحكومة في سبها
- باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب

كما استعرض اللقاء متابعة عمل اللجان فيما يتعلق بالمشاريع المستهدفة في البلديات، والإجراءات التي اتخذت للبدء في تنفيذها، وفق المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

تخصيص 425 مليون دينار لمعالجة مختنقات البلديات
وكلف رئيس الحكومة فتحي باشاغا في وقت سابق، عددًا من اللجان لمتابعة شؤون البلديات والعمل على مساعدتها في مواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجها في تقديم خدماتها للمواطنين.

وفي17 أغسطس الماضي، خصص باشاغا، 425 مليون دينار لمعالجة المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب والشرق والجنوب الليبي، وفق ثلاثة قرارات منفصلة، تضمنت كذلك تشكيل ثلاث لجان بتلك المناطق لمتابعة شؤون البلديات.

اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك

كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون
إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير

طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير الهولندي: زيارة رائعة إلى مصراتة شملت مصنع الحديد والمنطقة الحرة
السفير الهولندي: زيارة رائعة إلى مصراتة شملت مصنع الحديد والمنطقة...
«الكهرباء» تطلق حملة لاستبدال المعدات المتهالكة في صبراتة
«الكهرباء» تطلق حملة لاستبدال المعدات المتهالكة في صبراتة
القطراني والزادمة يطلعان الحاسي على عمل لجان متابعة شؤون البلديات
القطراني والزادمة يطلعان الحاسي على عمل لجان متابعة شؤون البلديات
مجلة أميركية ترصد أوضاع المرتزقة السوريين في ليبيا: ملل ومخدرات ورواتب دون قتال
مجلة أميركية ترصد أوضاع المرتزقة السوريين في ليبيا: ملل ومخدرات ...
إخلاء مزرعة استولى عليها مجموعة أشخاص بعين زارة منذ 10 سنوات
إخلاء مزرعة استولى عليها مجموعة أشخاص بعين زارة منذ 10 سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
المزيد
«المركزي» يعلن إجمالي الإيرادات والنفقات منذ بداية العام الجاري
«المركزي» يعلن إجمالي الإيرادات والنفقات منذ بداية العام ......
غرفة العمليات الميدانية تؤكد جاهزيتها للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة
غرفة العمليات الميدانية تؤكد جاهزيتها للدفاع وردع أي قوة ......
«التجاري الوطني» يستعد لإطلاق حزمة تمويلات إسلامية للأفراد
«التجاري الوطني» يستعد لإطلاق حزمة تمويلات إسلامية للأفراد...
إخلاء مزرعة استولى عليها مجموعة أشخاص بعين زارة منذ 10 سنوات
إخلاء مزرعة استولى عليها مجموعة أشخاص بعين زارة منذ 10 سنوات...
مجلة أميركية ترصد أوضاع المرتزقة السوريين في ليبيا: ملل ومخدرات ورواتب دون قتال
مجلة أميركية ترصد أوضاع المرتزقة السوريين في ليبيا: ملل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط