القطراني والزادمة يطلعان الحاسي على عمل لجان متابعة شؤون البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع نائبا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس عبدالسلام الحاسي على عمل اللجان المكلفة من قبل الحكومة لمتابعة وحلحلة المختنقات وشؤون البلديات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي جرى بحضور وزير المالية والتخطيط أسامة حماد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، استعرض سير عمل اللجان المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شؤون البلديات.

الصعوبات والمختنقات التي تواجه لجان متابعة شؤون البلديات

وأوضح المكتب الإعلامي أن القطراني والزادمة اطلعا الحاسي، خلال اللقاء، على الصعوبات والمختنقات التي تواجه اللجان في تقديمها الخدمات اللازمة لأهالي هذه البلديات، خاصة في القطاعات الصحية والخدمية، والسبل الكفيلة لتذليلها.

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كما استعرض اللقاء متابعة عمل اللجان فيما يتعلق بالمشاريع المستهدفة في البلديات، والإجراءات التي اتخذت للبدء في تنفيذها، وفق المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

تخصيص 425 مليون دينار لمعالجة مختنقات البلديات

وكلف رئيس الحكومة فتحي باشاغا في وقت سابق، عددًا من اللجان لمتابعة شؤون البلديات والعمل على مساعدتها في مواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجها في تقديم خدماتها للمواطنين.

وفي17 أغسطس الماضي، خصص باشاغا، 425 مليون دينار لمعالجة المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب والشرق والجنوب الليبي، وفق ثلاثة قرارات منفصلة، تضمنت كذلك تشكيل ثلاث لجان بتلك المناطق لمتابعة شؤون البلديات.

اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)

اجتماع القطراني والزادمة وحماد مع رئيس الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي في بنغازي، الإثنين 5 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)