«الكهرباء» تطلق حملة لاستبدال المعدات المتهالكة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، حملة مكثفة لاستبدال المعدات المتهالكة وقطع الأشجار الملامسة لخطوط التوزيع الهوائية (11 ك ف) بدائرة توزيع صبراتة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحملة تهدف للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية من الفصل المفاجئ، خاصة أن نمو الأشجار تحت مسارات الخطوط وملامستها لها يسبب عديد المخاطر التي قد تنتج عن قطع الأسلاك الكهربائية.

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وأضافت أن الأشجار التي تنمو في مسارات الشبكة الكهربائية تشكل خطرًا على السلامة العامة، وانقطاع الكهرباء على المستهلكين لفترات طويلة.

وفيما تحاول الشركة الحفاظ على القدرات الإنتاجية والتغذية، أعلن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، في 12 أغسطس، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

جانب من حملة استبدال المعدات المتهالكة وقطع الأشجار الملامسة لخطوط التوزيع (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من حملة استبدال المعدات المتهالكة وقطع الأشجار الملامسة لخطوط التوزيع (الشركة العامة للكهرباء)