مفوضية اللاجئين: إعادة تأهيل مدرسة ابتدائية في بنت بية يخدم 200 طفل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مفوضية شؤون اللاجئين إنها شاركت في أعمال إعادة التأهيل بمدرسة ابتدائية ببلدية بنت بية بجنوب ليبيا، مما يساعد على أن يحظى نحو 200 طفل ببيئة تعليمية أكثر أمانًا.

وأوضح حساب المفوضية، في ليبيا اليوم الإثنين على موقع «تويتر»، أن منظمة «أكتد»، شاركت المفوضية في أعمال إعادة التأهيل، مشيرًا إلى أن المدرسة تضم طلبة ليبيين وغير ليبيين.

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وفي الأول من أغسطس الماضي، انفجر صهريج للوقود في بلدية بنت بية مما أسفر عن وفاة 23 شخصًا وإصابة نحو 70 آخرين، فيما سلط الحادث الضوء على تردي الخدمات بالجنوب في مختلف المجالات.

مدرسة عرب الصحراء ببنت بية بعد إعادة تأهيلها. (مفوضية اللاجئين)