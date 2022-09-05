عون يشارك في اجتماع وزراء النفط بـ«أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون في اجتماع لوزراء النفط بمنظمة «أوبك».

وعقد الاجتماع الثاني والثلاثون عبر تقنية «زوم»، بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة، محافظ ليبيا لدي «أوبك» مصطفى عبدالله بن عيسى، وفق بيان للوزارة اليوم الإثنين.

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ليبيا غير ملزمة بالتخلي عن زيادة الإنتاج

وناقش اللقاء سير عمل المنظمة، بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بـ 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر؛ ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي؛ مع استثناء ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الإتفاق عليها.

كما جرى الاتفاق في نهاية الاجتماع أن يكون الإجتماع المقبل (الثالث والثلاثون) في 5 أكتوبر المقبل.

عون في اجتماع افتراضي مع وزراء «أوبك». (وزارة النفط)

عون في اجتماع افتراضي مع وزراء «أوبك». (وزارة النفط)