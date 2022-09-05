الدبيبة لـ«السفير الإيطالي»: من المهم توحيد الموقف الدولي نحو خارطة طريق واضحة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات..»، وذلك خلال لقاء مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

ونقل بيان صادر عن الحكومة إشارة الدبيبة إلى «ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم». وحسب البيان «تطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية».