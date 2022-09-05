دورات حول السلامة العامة في مستودعات نفطية لشركة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت دورات تدريبية خاصة بـ«السلامة العامة» في عدد من المستودعات النفطية التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط.

وتناولت الدورات في جانبها النظري نبذة عن مبادئ السلامة العامة والقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال السلامة، وبروتوكول شركة البريقة في التعامل مع الحرائق وكيفية إخمادها بالمستودعات والمخاطر المهنية وكيفية علاجها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتضمن جانب التدريب العملي كيفية التعامل مع الحرائق، والسيطرة عليها داخل المستودعات وخارجها، وتعد هذه الدورات أساس لتأهيل عامل جاهز لمواجهة الظروف المصاحبة لبيئة العمل مهما كانت، وفق البيان.