ضبط شخصين بتهمة سرقة أموال من حساب مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة المدينة في بنغازي، شخصين تورطا في جريمة سرقة أموال من حساب مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى شكوى مواطن بشأن سرقة صك مصرفي وبطاقة شخصية من سيارته بالفندق البلدي، حيث تأخر في فتح المحضر ظنا منه أن الصك والبطاقة في بالمنزل، ولدى استفساره عن حسابه لدى المصرف، اتضح أن الصك جرى صرفه، وبأكبر من قيمته، حيث إنه كان بخمسة آلاف دينار، والمبلغ المسحوب 15 ألفا، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتمكن أعضاء التحريات في المركز من تحديد هوية الشخص الذي سرق الصك ثم غير قيمته، وجرى إيقافه، حيث اعترف بأنه زور القيمة المكتوبة بالصك، وكانت أيضا خانة الحروف فارغة مما ساعده على عملية التزوير، وأفاد بأن شقيقه، الذي يعمل في المصرف، ساعده في جريمته.

واستهدف رجال الأمن شقيقه، وألقي القبض عليه، حيث أفاد بأنه أخذ الصك من شقيقه، ولم يطلع على القيمة المالية للصك، وقام بكتابة اسمه خلف الصك، وأعطاه لموظف الحسابات كي تجرى عملية الصرف، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما وأحيلا إلى لنيابة العامة.