السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.92 أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.69 دينار مقابل 5.70 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.34 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.