11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، وشفاء 52 حالة.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إن مختبراته استقبلت 123 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 112 عينات، فيما تأكدت إصابة 11 حالة، بنسبة حالات موجبة 09%، مؤكدًا عدم وجود حالات حرجة مصابة بالمرض في المستشفيات.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من طرابلس بـ10 حالات، وثلاث حالات في صبراتة، وحالة واحدة في كل من صرمان وسبها، دون تسجيل أي حالات وفاة بالمرض أمس.

وبحسب المركز، ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 506 آلاف و860 حالة، تعافى منها 500 ألف و326 حالة، ولا تزال 97 حالة نشطة، بينما سجلت 6437 حالة وفاة.