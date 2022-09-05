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أحوال الطقس اليوم: أجواء ساخنة غربا ومعتدلة شرقا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 09:00 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء ساخنة غربا ومعتدلة شرقا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ساخنة على المناطق الغربية ومعتدلة على المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بسيطا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خصوصا غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على بعض المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

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