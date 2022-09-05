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«الكهرباء»: فقدان 280 ميجاوات بمحطتي السرير والزويتينة بسبب نقص الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 12:59 صباحا
«الكهرباء»: فقدان 280 ميجاوات بمحطتي السرير والزويتينة بسبب نقص الغاز
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، عن فقدان 280 ميجاوات بمحطتي السرير والزويتينة؛ بسبب النقص الحاد في كميات الغاز المغذية للمحطتين.

وقالت الشركة، في تنويه، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن النقض الحاد في في كمية الغاز المغذية لمحطتي السرير الغربي والزويتينة، أدى لفقدان ما قيمته 200 ميجاوات في محطة السرير و80 ميجاوات في محطة الزويتينة.

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وفي أحدث إحصائية لها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم السبت 3 سبتمبر، إن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي للشركات والمصانع بلغ مليارًا و168 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة، من بينها 1001 مليون قدم مكعب، استهلاك الشركة العامة للكهرباء.

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