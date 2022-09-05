الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين السنغالي عبدالله باتيلي، ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثتها للدعم في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «سنواصل دعمنا الكامل للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم من أجل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد».

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وأمس السبت، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة «لإيجاد حل سياسي لصالح جميع الليبيين للأزمة الممتدة في بلدهم».

وفجر السبت، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، وشغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.