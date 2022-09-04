شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة كسر عظم بين عقيلة والحافي

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على معركة كسر عظم بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، على ضوء تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة، والنظر في التعديلات الدستورية الصادرة عن مجلس النواب.

وفي أول انعقاد بعد تفعيلها، نظرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في حوالي 30 طعنًا مقدمة ضد عدة قوانين وتعديلات دستورية، وجرى حجز الحكم في القضايا المنظورة إلى السادس من أكتوبر المقبل.

جاءت تلك الخطوة قبل يوم من جلسة مقررة لمجلس النواب غدًا الإثنين، في مدينة بنغازي، لمناقشة ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار محمد الحافي.

وحاولت الحلقة مناقشة تداعيات هذه الخطوات المتتابعة مع كل من: عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، والباحث السياسي إدريس إحميد.

- مجلس النواب يجتمع الإثنين لنظر ترشيح رئيس جديد للمحكمة العليا

- بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا

وخلال أغسطس الماضي نشبت خلافات بين المحكمة العليا ومجلس النواب، على خلفية تعديل الأخير نظام المحكمة، وهو ما خلق أزمة انقسام جديدة في صلب السلطة القضائية التي ظلت متماسكة طوال السنوات الماضية.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، منتصف أغسطس، تفعيل الدائرة الدستورية بها، وذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة.