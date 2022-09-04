Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة كسر عظم بين عقيلة والحافي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 09:55 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة كسر عظم بين عقيلة والحافي
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 4 سبتمبر 2022
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على معركة كسر عظم بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، على ضوء تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة، والنظر في التعديلات الدستورية الصادرة عن مجلس النواب.

وفي أول انعقاد بعد تفعيلها، نظرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في حوالي 30 طعنًا مقدمة ضد عدة قوانين وتعديلات دستورية، وجرى حجز الحكم في القضايا المنظورة إلى السادس من أكتوبر المقبل.

جاءت تلك الخطوة قبل يوم من جلسة مقررة لمجلس النواب غدًا الإثنين، في مدينة بنغازي، لمناقشة ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار محمد الحافي.

وحاولت الحلقة مناقشة تداعيات هذه الخطوات المتتابعة مع كل من: عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، والباحث السياسي إدريس إحميد.

- مجلس النواب يجتمع الإثنين لنظر ترشيح رئيس جديد للمحكمة العليا
- بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا

وخلال أغسطس الماضي نشبت خلافات بين المحكمة العليا ومجلس النواب، على خلفية تعديل الأخير نظام المحكمة، وهو ما خلق أزمة انقسام جديدة في صلب السلطة القضائية التي ظلت متماسكة طوال السنوات الماضية.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، منتصف أغسطس، تفعيل الدائرة الدستورية بها، وذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز

بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا

سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا
«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية الأفريقية (صور)

«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية ...
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد

ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام

اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة

بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة
«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها

«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها
ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»
«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»

«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»
الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
«جيمس ويب» يلتقط أول صورة لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية

«جيمس ويب» يلتقط أول صورة لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين

السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
الحرس البلدي يشن حملة على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا
الحرس البلدي يشن حملة على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا
حالتا اختناق وإصابة واحدة جراء حريق بمنطقة شرفة الملاحة
حالتا اختناق وإصابة واحدة جراء حريق بمنطقة شرفة الملاحة
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في أجدابيا
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
المزيد
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»...
شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة كسر عظم بين عقيلة والحافي
شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة ......
بن قدارة يشكل فريق عمل لدراسة ضم مستشفى أوباري تحت إشراف مصحة النفط
بن قدارة يشكل فريق عمل لدراسة ضم مستشفى أوباري تحت إشراف ......
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في أجدابيا
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها......
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط