افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتح، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري، الذي يُقام في مدينة بنغازي خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بحضور رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان علي بوعائشة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ووفود من دول مختلفة.

يُشار إلى المؤتمر يتناول جملة من المحاور المتعلقة بدعم التنمية وعجلة الاقتصاد، والحد من نسبة البطالة في البلاد ودور الاستثمار العسكري في هذا الشأن، وفق بيان نشرته صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك».

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ويهدف المؤتمر إلى وضع مشروع تنموي اقتصادي، من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية، وذلك من أجل تحسين الأوضاع وتطوير الاقتصاد، والاعتماد على الإنتاج المحلي والاستفادة من الجهات الاستثمارية الداخلية والخارجية، والمشاركة مع الجانبين العام والخاص وفق التشريعات النافذة، حسب البيان.

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي (صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)