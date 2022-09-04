أبوالغيط يتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن تطلعه «لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدمًا لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي»، وفق ما أعلنه الناطق باسم الجامعة، جمال رشدي.

وأكد رشدي، في بيان اليوم الأحد، ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين السنغالي عبدالله باتيلي، ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثتها للدعم في ليبيا؛ داعيًا الأطراف الليبية إلى التعاون معه ودعم مهمته.

الجامعة العربية: الانتخابات الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية

وأعرب رشدي عن الثقة في قيام باتيلي بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها «من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلبًا ملحًا لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية».

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وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم السبت، تعيين السنغالي عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا له ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفًا للسلوفاكي يان كوبيش الذي شغل سابقًا منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ترحيب دولي بتعيين باتيلي لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

ومنذ استقالة كوبيش في ديسمبر الماضي لم يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ظلت رئاستها خالية على مدى أكثر من 9 أشهر حتى تعيين باتيلي لرئاستها.

ولقي تعيين باتيلي ترحيبًا من جانب كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر وتونس والمغرب فضلًا عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الذي كان يطالب منذ سنوات الأمم المتحدة بإسناد هذا المنصب لشخصية أفريقية.